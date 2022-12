असदुद्दीन ओवैसी: सेना तो बहुत ताकतवर है, लेकिन..... चीन को लेकर पीएम मोदी पर लगाया गंभीर आरोप

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश की तवांग की घटना को लेकर पीएम मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनका रवैया एलएसी के मसले पर पारदर्शी नहीं है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की घुसपैठ की कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि देश की सेना तो ताकतवर है, लेकिन सरकार कमजोर है और वह चीन से डरती है। दरअसल, 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की यथास्थिति को बदलने की चीन की सेना की कोशिशों को भारतीय सेना की ओर से नाकाम किए जाने के बावजूद इस मसले पर संसद में सरकार और विपक्षी दलों के बीच गंभीर मतभेद दिख रहे हैं। इसी कड़ी में आज ओवैसी ने भी सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला है।

ओवैसी ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप

अरुणाचल प्रदेश की तवांग की घटना को लेकर सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर जबर्दस्त निशाना साधा है। उनका आरोप है कि इस मसले पर प्रधानमंत्री का रवैया पारदर्शी नहीं रहा है और वह आधा सच बता रहे हैं। ओवैसी बोले, 'पीएम मोदी ने यह कहकर देश को गुमराह किया है कि कोई भी हमारे इलाके में नहीं घुसा है। सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें दिखता है कि चीनी सैनिकों ने देपसांग और डेमचॉक पर कब्जा किया है। वे हमारी जमीन को हड़पना जारी रखेंगे, फिर भी उनके साथ व्यापार असंतुलन जारी रहेगा ?'

सरकार बहुत कमजोर और चीन से डरती है-ओवैसी

यही नहीं, ओवैसी ने सरकार से इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग करते हुए कह दिया की यह सरकार चीन से डरती है। वो बोले, 'सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए या संसद में बहस करनी चाहिए और हमें बताए कि वो चीन पर क्या फैसला ले रही है। अगर सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाती है, तब पूरा देश उनका समर्थन करेगा। सेना बहुत ताकतवर है, लेकिन सरकार बहुत कमजोर और चीन से डरती है।'

पीएम मोदी पर लगाया आधा सच बताने का आरोप

हैदराबाद के सांसद यहीं नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि 'अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच कम से कम दो झड़पों की रिपोर्ट हैं, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कर रही है और आधा सच बता रही है। मोदी पारदर्शी (LAC मुद्दे पर)नहीं हैं। वह आधा सच बताते हैं। सेना ताकतवर है, लेकिन सरकार कमजोर है।'

विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को संसद में गर्म बनाए रखना चाहते हैं और चर्चा की मांग ठुकराए जाने पर सदन से वॉकआउट करते आ रहे हैं।

बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में करीब 300 चीनी जवानों की घुसपैठ की कोशिश के दौरान दोनों ओर के जवानों के बीच में झड़प हो गई थी, जिसमें कुछ को हल्की चोटें आई थीं। हालांकि, दोनों ही सेना जल्द ही पीछे हट गई थी।

English summary

AIMIM MP Asaduddin Owaisi has alleged that PM Modi is misleading the country regarding China. He claimed that PM Modi is not transparent on the LAC issue