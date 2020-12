India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस ने लोगों के जीने का ढंग बदल दिया है। वर्क फ्रॉम होम का चलन शुरू हो चुका है और आधा से ज्‍यादा लोग घर से ही अपना काम कर रहे हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं तो नुकसान भी। ऐसे में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक मीम साझा किया है। इस मीम के सामने आने के बाद वर्क फ्रॉम होम को लेकर लोगों के अंदर डर भी बैठ गया है। आगे की बात करने से पहले आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव रहते हैं। वे लगातार अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखते रहते हैं और समय-समय पर उन्होंने जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं।

इस बार आनंद महिंद्रा ने जो मीम पोस्‍ट किया है उसमें एक कुर्सी का जिक्र करते हुए उन्‍होंने बताया कि कैसे हमारी पूरी दुनिया एक कुर्सी के आसपास सिमट कर रह गई है। आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट में लिखा "कितना बुरा सपना! मैं इस तरह के भविष्य के लिए तैयार नहीं हूँ! जब मैंने अपने इस मीम को देखा तो मैं कुर्सी से कूद पड़ा। मुझे अचरज है कि मैं हर दिन कितना ज्यादा समय मोनिटर के सामने बिता रहा हूँ! मैंने शपथ लिया है कि मैं मोनिटरिंग और सिस्टम के सामने बिताये जाने वाले समय को कम करूँगा!"

पोस्ट किए गए इस मीम को साझा किए जाने के बाद से लगभग 7.5 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग इस पोस्ट पर सभी प्रकार की टिप्पणियों को साझा करते हुए लिख रहे है कि वे इस पोस्ट से किस तरह जुड़े हुए हैं। दूसरों ने उन लोगों के बारे में बात की जिनके पास घर से काम करने का अवसर नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक पोस्‍ट किया था। इस पोस्‍ट में उन्‍होंने लिखा था कि मैं घर से काम करते वक्‍त शर्ट के नीचे लुंगी पहनता हूं।

What a nightmare. Not a future I’m ready to accept. When I saw this meme I jumped out of my chair & vowed to monitor & limit the time I spend in a chair in front of a screen every day... pic.twitter.com/HI0biamJ09