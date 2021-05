आनंद महिंद्रा का चैलेंज- क्या आप बता सकते हैं फोटो में दिखाई दे रही इस चीज का नाम?

नई दिल्ली, 14 मई। उद्योगपति आनंद महिंद्रा अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मजेदार पोस्ट शेयर करते रहते हैं। उनके द्वारा किए गए ट्वीट का फॉलोअर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। हाल ही में आनंद महिंद्रा नए एक फोटो शेयर की जिसको देख कुछ लोग उसे बड़ी आसान से पहचान गए तो कुछ का दिमाग चकरा गया। खुद आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया यूजर्स से फोटो में दिकाई दे रहे यंत्र नुमा वस्तु का नाम बताने का चैलेंज दिया है।

आनंद महिंद्रा ने शेयर की दिलचस्प फोटो अपने पोस्ट के कैप्शन में आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'क्या है ये चीज? जिसे लोग नाम से तो जानते हैं, लेकिन तस्वीर से नहीं पहचान पा रहे।' आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर अब हजारों लोग कमेंट कर फोटो में दिखाई दे रही यंत्र का नाम गेस करने में लगे हुए हैं। चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं। इस वस्तु का नाम रूस द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन के नाम से मिलता जुलता है। आनंद महिंद्रा ने भी वैक्सीन के संबंध में ही इस फोटो को शेयर किया है। कई लोगो ने दिया सही जवाब पोस्ट के कमेंट में कुछ लोगों ने इसे 4 अक्टूबर, 1957 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए स्पुतनिक 1 उपग्रह बता रहे हैं, जिसे पृथ्वी के पहले कृत्रिम उपग्रह के रूप में जाना गया था। मालूम हो कि कोरोना के खिलाफ रूस ने जो वैक्सीन बनाई है उसका भी नाम स्पुतनिक-वी रखा है। आनंद महिंद्रा को लगा नहीं था कि लोग इतनी जल्दी इस ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे लेकिन कई यूजर्स ने सफलतापूर्वक उनकी सोच के खिलाफ सवाल का सही जवाब दिया। अंतरिक्ष युग की शुरुआत का समय उद्योगपति का ट्वीट अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कुछ लोगों ने कमेंट में मजेदार मीम भी शेयर किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पुतनिक 1 को 'उपग्रह' के लिए रूसी शब्द के नाम पर रखा गया था। यह अंतरिक्ष की तरफ बढ़ाए गए पहले कदमों में से एक था। स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के दो महीने बाद अमेरिका ने भी ऐसा ही एक प्रयास करने की कोशिश की लेकिन वह विफल रहा। रूस ने अपनी उसी उपलब्धी को सम्मान के तौर पर कोविड की पहली वैक्सीन को भी वही नाम स्पुतनिक वी दिया है।

What is this ‘thing’?

—Whose picture no millennial will recognise right away

—Whose name every millennial will recognise today pic.twitter.com/CCCdD36wY8 — anand mahindra (@anandmahindra) May 13, 2021

Story first published: Friday, May 14, 2021, 23:02 [IST]