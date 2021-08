तालिबान के खौफ से भारत आया परिवार, छोटी सी बहन ने खुशी से चूम लिया भाई का गाल, Video

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 22 अगस्त: 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान में बर्बरता की कहानी लिखी जा रही है। अफगान नागरिकों की जान मुश्किल में हैं। तालिबानी क्रूरता के आगे लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में काबुल में हुए तख्तापलट के बीच भारतीय एयरफोर्स भी लोगों को भारत लाने का काम जंगी पैमाने पर कर रही है। रविवार को वायु सेना का C-17 विमान जिसने सुबह काबुल से उड़ान भरी थी, वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया है। विमान में 168 लोग सवार हैं, जिसमें 107 भारतीय नागरिक हैं। इस बीच भारत आने पर एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई, जिसने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तालिबान के डर से भारत आए एक परिवार की छोटी बच्ची अपने भाई को दुलार करतीं नजर आ रही हैं।

दरअसल, भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान से काबुल से गाजियाबाद लाए गए 168 लोगों में एक बच्चा भी शामिल था। इस दौरान भारत आने पर वो अपनी मां की गोद में बैठा था और उसकी बहन उसको प्यार करतीं नजर आ रही है। जिससे साफ महसूस होता कि है उस छोटी बच्ची को भी मालूम है कि अब हम यहां आकर सुरक्षित हैं। वो खुशी के मारे अपने भाई को बार-बार गले लगा रही है। उसके गालों को चूम रही हैं। यह अहसास है कि मेरा परिवार और मेरा भाई अब पूरी तरह से महफूस है, जो तालिबान के आतंक से डर के साए में था।

#WATCH | An infant was among the 168 people evacuated from Afghanistan's Kabul to Ghaziabad on an Indian Air Force's C-17 aircraft pic.twitter.com/DoR6ppHi4h

15 सेकंड के इस वीडियो में कई भाव छिपे हुए है। प्यार, परिवार और सुरक्षा को लेकर अब यह परिवार पूरी तरह से खुश नजर आ रहा है। वहीं भारत पहुंची अफगानिस्तान की एक नागरिक ने बताया कि वहां रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं भारत आई हूं। मैं यहां अपनी बेटी, दामाद और उसके बच्चों के साथ आई हूं। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती हूं, क्योंकि तालिबान ने मेरे घर को जला दिया है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद करती हूं। ऐसे ही अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा काबुल से भारत पहुंचते ही रो पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे रोने का मन करता है। पिछले 20 सालों में जो कुछ भी बनाया गया था वह अब खत्म हो गया है। अब यह शून्य है।

#WATCH | Afghanistan's MP Narender Singh Khalsa breaks down as he reaches India from Kabul.

"I feel like crying...Everything that was built in the last 20 years is now finished. It's zero now," he says. pic.twitter.com/R4Cti5MCMv