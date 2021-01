अमित शाह ने किया 'आयुष्मान CAPF' का शुभारंभ, 10 लाख जवानों और उनके परिवार को मिलेगी अच्छी सेहत

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव, 2021 (Assam Assembly Election 2021) की तरीखों के ऐलान से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज (23 जनवरी) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के सभी जवानों और उनके परिवारों सेहत से जुड़ी बड़ी योजना की सौगत दी है। असम के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार शाम गुवाहाटी (Guwahati) में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां मंच से अमित शाह ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों के चिकित्सा उपचार के लिए 'आयुष्मान सीएपीएफ' स्वास्थ्य सेवा योजना (Ayushman CAPF Healthcare Scheme) का शुभारंभ किया।

बता दें कि इस स्कीम का उद्देश्य आयुष्मान योजना की सूची में शामिल अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान करना है। इस आयुष्मान CAPF योजना का लाभ देशभर के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और उनके परिवार को मिलागा, इस योजना के तहत उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। असम के गुवाहाटी में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा, CAPF के सभी जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF योजना शुरू हो रही है। इसके लिए आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता था। सुभाष बाबू ऐसे व्यक्तित्व थे जिसको किसी ने कोई अवॉर्ड नहीं दिया, जनता उनके साथ नेताजी का सम्मान जोड़कर उनको याद करती है।

Under this scheme around 10 lakh CAPF jawans & officers, and around 50 lakh relatives & family members of them will be able to avail medical benefits at any of the 24,000 hospitals across the country: Union Home Minister Amit Shah in Guwahati, Assam https://t.co/vV4yCYTlFP