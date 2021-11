26/11 मुंबई आतंकी हमले की 13वीं बरसी पर राहुल गांधी का भावुक ट्वीट, अमित शाह ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, 26 नवंबर। साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है और इस मौके पर देश उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने इस आतंकी हमले के दौरान लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस बीच देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है, "मुंबई 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और उन सभी सुरक्षाकर्मियों के साहस को सलाम करता हूं, जिन्होंने कायरतापूर्ण हमले में आतंकियों का डटकर मुकाबला किया। देश को उन जवानों की वीरता पर हमेशा गर्व रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र सदैव आपके बलिदान का ऋणी रहेगा।"

On the 13th anniversary of the November 26th terror attack on Mumbai, we remember the innocent lives we lost.

My tributes to everyone who lost their lives in those attacks. Our security forces displayed exemplary courage during 26/11 attacks. I salute their bravery & sacrifice.