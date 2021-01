नए साल पर अक्षय कुमार ने खास वीडियो साझा कर, अलग अंदाज में लोगों को दी 2021 की बधाई

India

oi-Ankur Singh

Akshay Kumar: नए साल की शुरुआत के सात ही फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सूरज की पहली किरण के साथ लोगों के लिए प्रार्थना की है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करके लोगों को नए वर्ष की बधाई देते हुए गायत्री मंत्र का पाठ किया है। अक्षय कुमार ने गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए वीडियो साझा करके लिखा, 2021 की पहली सूरज की किरण, अगर आपने ना देखी हो तो। आप सभी की सफलता और खुशी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं।

इसे भी पढ़ें- एक्टर Sonu Sood ने शेयर की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि, मोगा में मां के नाम पर रखा गया रोड का नाम

Here’s the first sunrise of 2021, in case you missed it :) Praying for everyone’s success and happiness, wishing for a great year ahead! Happy New Year everyone pic.twitter.com/j4my0Q7Kcx