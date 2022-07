President Election : अखिलेश बोले- राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति बता सके

India

लखनऊ, 18 जुलाई: राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के समर्थन में वोट करने की बात कहते हुए सपा प्रमुख यादव ने कहा कि देश में कोई ऐसा होना चाहिए जो सरकार को समय समय पर अर्थव्यवस्था की स्थिति बता सके। अखिलेश ने श्रीलंका का जिक्र करते हुए कहा कि वहां का हाल देखिए। इसलिए राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए, जो इस बारे में सरकार को समय समय पर बता सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, ''आज 'राष्ट्रपति चुनाव-2022' में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए लखनऊ में मतदान किया। भारत का महान लोकतंत्र और अधिक सशक्त हो, प्रभु श्री राम से यही कामना है।''

राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, शाम पांच बजे तक होगा मतदान

बता दें, देश के अगले राष्ट्रपति के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। देशभर के 4,800 सांसद और विधायकों ने वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू कर दी है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रिटायर होने के बाद एनडीए की तरफ से द्रौपदी मूर्मु और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा इस पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। आंकड़े द्रौपदी मूर्मु के पक्ष में है।

राष्ट्रपति चुनाव में EVM के बजाय बैलेट बॉक्स से क्यों होती है वोटिंग? जानिए वजह

चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ने मीडिया के सामने की ये अपील

चुनाव से ठीक एक दिन पहले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मीडिया के सामने अपील करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि भाजपा के उनके पुराने साथी उन्हें वोट करें। पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने संसद में नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए अपना वोट डाल दिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद मनमोहन सिंह ने भी राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में वोट डाला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में वोट डाला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया।

