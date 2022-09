शांति धारीवाल ने अजय माकन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- गहलोत को हटाने की रची गई है साजिश

India

oi-Kapil Tiwari

जयपुर, सितंबर 26। राजस्थान कांग्रेस के अंदर मचा घमासान अब दिल्ली में हाईकमान तक पहुंच गया है। सोनिया गांधी खुद अब इस कलह में दखल दे चुकी हैं। अजय माकन ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी है और सोनिया गांधी ने अजय माकन से पूरे घटनाक्रम पर एक लिखित रिपोर्ट मांगी है। इन सबके बीच गहलोत समर्थक और पायलट समर्थकों का एक-दूसरे पर हमला जारी है। अशोक गहलोत के काफी करीबी कहे जाने वाले मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन पर बड़ा हमला बोला है।

गहलोत के खिलाफ रची गई है साजिश

शांति धारीवाल ने आरोप लगाया है कि यह पूरा घटनाक्रम 100 फीसदी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश है और इस साजिश में प्रभारी और महासचिव भी शामिल हैं। धारीवाल ने अजय माकन पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि अजय माकन एक साजिश के तहत अशोक गहलोत को सीएम पद से हटाकर सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहते हैं।

#WATCH | "It was 100% a conspiracy to remove the CM (Ashok Gehlot) and general secretary incharge was a part of it. I am not talking about anyone else, no charge on Kharge but only the General Secretary incharge," says #Rajasthan Minister & Gehlot loyalist, Shanti Dhariwal. pic.twitter.com/jsxG39AtXk