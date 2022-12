Air India: 500 विमान खरीदने की तैयारी में टाटा ग्रुप की कंपनी, जानिए कितनी आ सकती है लागत- रिपोर्ट

टाटा ग्रुप की कंपनी एयर इंडिया विमान बनाने वाली बोइंग और एयरबस से करीब 500 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस सौदे पर अरबों अमेरिकी डॉलर की लागत आने की संभावना है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

एयर इंडिया सरकार की स्वामित्व से निकलने के बाद एक ऐतिहासिक डील की ओर बढ़ रही है। यह विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग और फ्रांस की कंपनी एयरबस दोनों से करीब 500 छोटे और बड़े विमान खरीदने की तैयारी में है। इस सौदे पर अरबों डॉलर खर्च होने का अनुमान है। अगर एयर इंडिया की यह डील पक्की हो गई तो यह ना सिर्फ भारत में विमान खरीद की ऐतिहासिक डील होगी, बल्कि यह एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय सौदा भी होगा। एयर इंडिया इसी साल सरकार के हाथों से निकलकर वापस अपनी मूल कंपनी टाटा ग्रुप के पास लौटी है।

English summary

Tata Group's Air India is going to deal with Boeing and Airbus to buy about 500 aircraft. According to this report, the deal could cost billions of dollars