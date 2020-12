किसानों के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री- MSP पर किसी तरह की शंका करना बेबुनियाद

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कृषि कानून के विरोध में देश के अलग-अलग हिस्‍सों से आए किसान दिल्‍ली में डेरा डाले हुए हैं। बिल को वापस लेने की मांग करते हुए पिछले 9 दिनों से जबरदस्‍त प्रदर्शन हो रहा हैं। सरकार और किसानों के बीच कई राउंड बात हुई है लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। राजधानी स्थित विज्ञान भवन में आज भी किसान और सरकार के बीच बात हुई। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से अपील की है कि वो आंदोलन में आए बच्‍चे और बुजुर्गों को घर वापस जाने के लिए कहें। उन्‍होंने कहा कि आंदोलन में शामिल बच्‍चे और बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है इसलिए किसान नेता उन्‍हें घर जाने के लिए कहें।

किसानों के साथ पांचवें दौर की बातचीत के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि हम अगले दौर की बातचीत के लिए परसो मिल सकते हैं। आपको बता दें कि आज भी किसान-सरकार के बीच बातचीत में कोई हल नहीं निकला है। बातचीत खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने कहा है कि वे 9 दिसंबर को हमें एक प्रस्ताव भेजेगी। किसान संगठनों में इस पर चर्चा होगी। इसके बाद उसी दिन केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत होगी।

