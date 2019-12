जामिया में पुलिस कार्रवाई के बाद क्या रहा पूरे देश का हाल

India

bbc-BBC Hindi

By Bbc Hindi

Getty Images जामिया

रविवार को दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद सोमवार को नागरिकता संशोधन क़ानून पर चर्चा और व्यापक हो गई.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर छात्रों ने फिर से प्रदर्शन किए और यह मौन प्रदर्शन था. लखनऊ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया. आईआईटी-मद्रास के छात्रों ने भी नाराज़गी जताई.

छात्रों में उबाल के इतर इस नए क़ानून को लेकर सियासत भी गर्म रही.

दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इंडिया गेट पर दो घंटे तक धरना दिया. उन्होंने कहा कि ये देश की आत्मा पर हमला है, युवा इस देश की आत्मा हैं, ये तानाशाही है.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ख़ुद हिंसा और बंटवारे की जननी बन गई. राहुल गांधी ने ट्वीट कर शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया.

उधर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक विशाल रैली की अगुवाई की. उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य में नागरिकता संशोधन क़ानून लागू होने नहीं दूँगी. उन्होंने कहा कि "अगर वे इसे लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी लाश पर ऐसा करना पड़ेगा."

सीताराम येचुरी ने कहा है कि सीपीआई (एम) नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

बीएसपी ने कहा है कि वो जामिया मामले की न्यायिक जाँच के लिए राष्ट्रपति से मिलेगी.

नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध देश भर में जारी आन्दोलन व खासकर अलीगढ़ व जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हुई पुलिस बर्बता के सम्बंध में विरोध प्रकट करने व इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर बीएसपी का संसदीय दल कल अलगसे मा राष्ट्रपति से मिलेगा जिसके लिए समय की मांग की गई है — Mayawati (@Mayawati) December 16, 2019

'कुछ पार्टियाँ भड़का रही हैं हिंसा'

वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ पार्टियाँ राजनीतिक फ़ायदे के लिए अफ़वाह फैला रही हैं और हिंसा भड़का रही हैं. उन्होंने कहा कि वे छात्रों से अपील करते हैं कि वे नागरिकता संशोधन क़ानून को पढ़ें और किसी के बहकावे में न आएँ.

बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के वोट का टेंडर खुला है, विपक्ष में होड़ लगी है कि कौन लेगा.

दिल्ली बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और अमानतुल्लाह ख़ान के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस कमिश्नकर के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई. दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रविवार को हुई हिंसा में ये नेता शामिल हैं.

"A numerical majority in elections gives you the right to make a stable Government.The lack of popular majority forbids you from a majoritarian Government.That is the message & essence of our Parliamentary Democracy."

Delivered the 2nd #AtalBihariVajpayee Memorial Lecture today. pic.twitter.com/qUfqZmyecx — Pranab Mukherjee (@CitiznMukherjee) December 16, 2019

इस बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर में संसदीय लोकतंत्र पर एक बड़ी टिप्पणी की है. इस टिप्पणी को नागरिकता संशोधन क़ानून से जोड़कर देखा जा रहा है.

पूर्व राष्ट्रपति ने भाषण में कहा, "चुनावों में बहुमत आपको एक स्थाई सरकार बनाने का अधिकार देता है. बहुमत की कमी आपको एक बहुसंख्यकवादी सरकार बनाने से वंचित करती है. यही हमारे संसदीय लोकतंत्र का संदेश और सार है."

खेल और कला जगत की कुछ हस्तियों ने मुद्दे पर अपनी बात रखी है. अभिनेता मनोज बाजपेई ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हिंसा की आलोचना की है.

There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest.

With the students and their democratic rights to protest ! I condemn violence against protesting students!!!!! — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) December 16, 2019

क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने कहा है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी रहेगा लेकिन मैं जामिया के छात्रों को लेकर चिंतित हूं.

वहीं पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि छात्रों की आवाज़ बलपूर्वक दबाकर हम भारत को महान नहीं बना सकते.

Getty Images जामिया

इस बीच जामिया में हुई हिंसा मामले पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था लेकिन बाद में वो मंगलवार को इस पर सुनवाई करने पर राज़ी हो गई है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने कहा, "बस इसलिए कि वो छात्र हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो क़ानून-व्यवस्था अपने हाथ में ले लें, इस बात का फ़ैसला तभी होगा जब स्थिति शांत हो जाए. पहले दंगे बंद होने चाहिए."

Getty Images जामिया

गुवाहाटी में दिन का कर्फ़्यू हटा, रात में कर्फ़्यू जारी रहेगा

असम सरकार में वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि गुवाहाटी में अब दिन का कर्फ़्यू हटा लिया गया है, लेकिन रात का कर्फ़्यू अभी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि हम स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे कोई फ़ैसला करेंगे.

Himanta Biswa Sarma, Assam Minister: In Guwahati, we have withdrawn the curfew & now there will be no curfew in the day time. However, night curfew will remain imposed until we review the situation & take a decision in this regard.#CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/ECBhwoYDD3 — ANI (@ANI) December 16, 2019

नागरिकता संशोधन क़ानून पर जामिया की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के मऊ में लोगों का हिंसक प्रदर्शन हुआ, इलाक़े में धारा 144 लगाई गई.

पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र ओडिशा जाने वाली 17 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.