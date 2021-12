TMC-NCP की चुनौती के बाद कांग्रेस के पास बच गए हैं सिर्फ 3 उपाय

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 दिसंबर: एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अबतक कहते रहे थे कि बगैर कांग्रेस के भाजपा विरोधी किसी मोर्चे की बात करना बेमानी है। लेकिन, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद उनके टोन भी बदले हुए हैं और यह एक तरह से कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिरने जैसा है। क्योंकि, अबतक कांग्रेस मानकर चल रही थी कि बाय डिफॉल्ट वही भाजपा-विरोधी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। वह 10 साल तक यूपीए सरकार की अगुवाई भी कर चुकी है, लेकिन ममता ने अब उसके अस्तित्व को ही नकार दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या करे? उसके पास क्या विकल्प हैं? अभी भी समय है और पार्टी अगर तीन चीजों का समाधान कर ले तो वह अभी भी ममता-पवार को अपने पीछे चलने को मजबूर कर सकती है।

English summary

Despite the political attitudes of Mamata and Pawar, the Congress has options, so that it can remain the main opponent of the BJP