Cyclone Tauktae के बाद देश पर एक और चक्रवात का खतरा, जानिए कब आएगा 'Yaas'?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 मई। चक्रवात 'ताउते' का तांडव अभी थमा नहीं है कि इसी बीच एक और चक्रवात की आहट ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि 23-24 मई के आस-पास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर दवाब विकसित होता दिख रहा है, जो कि साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग की नजर इस दवाब पर बनी हुई है। आईएमडी ने कहा है कि इस वक्त सारी परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात के अनुकूल हैं और इसी वजह से तूफान आ रहे हैं।

English summary

After Tauktae Another Cyclone Yaas may Hits India on 23rd-24rth May, This Time in The Bay of Bengal. The cyclone that will be called Yaas, a name was given by Oman says IMD.