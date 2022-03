7th Pay Commission: क्या मोदी सरकार DA बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को दे सकती है होली का तोहफा? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 16 मार्च: होली से पहले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मोदी सरकार की ओर से डीए के संबंध में अच्छी खबर मिलने की जोरदार चर्चा है। बढ़ती हुई महंगाई के मद्देनजर कर्मचारियों को भी यह खबर राहत देने वाली है। हमने इस खबर की सभी पहलुओं को टटोलने की कोशिश की है और जो जानकारी मिल पाई है, उसके आधार पर कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना जरूर नजर आ रही है। लेकिन, जहां तक महंगाई भत्ते की दर को 3% से बढ़ाने का सवाल है, उसकी संभावना नजर नहीं आ रही है।

English summary

The Modi govt may give the gift of Holi to the central employees by increasing the DA and in this way they can also get the arrears of three months from January till now