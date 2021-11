50 साल पहले 350 परिवार पाकिस्तान में सोए थे, आंख खुली तो उनके गांव भारत का हिस्सा बन चुके थे

India

लेह, 28 नवंबर: 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान के कई परिवार रातों-रात भारतीय बन गए थे। लेकिन, इसके साथ ही उनके जीवन में कभी ना बदलने वाला ऐसा परिवर्तन आया, जिससे वह अब किसी तरह से जीना सीख रहे हैं। कुछ लकीर तकनीक ने तोड़ी है तो कुछ बदलाव विकास की वजह से आ रहा है। लेकिन, अपनों से दूर होने की टीस आज भी उनके दिलों में जिंदा है। वह ऐसी रात थी, जिसने पति को पाकिस्तानी रहने दिया, लेकिन पत्नी भारतीय बन गई। पिता भारतीय बना, लेकिन बेटा पाकिस्तान में ही रह गया। उस रात की यादें आज भी करीब 38 गांवों के 9,000 परिवारों में जिंदा हैं।

Due to the sliding of the Line of Control in the 1971 war, the citizenship of the people of three villages of Nubra Valley of Ladakh became Indian overnight