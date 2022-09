तमिलनाडु में RSS नेता के घर पर फेंके गए 3 पेट्रोल बम, CCTV में कैद हुई घटना

India

oi-Pallavi Kumari

मदुरई (तमिलनाडु) 25 सितंबर: तमिलनाडु के मदुरई जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक सदस्य के घर में तीन पेट्रोल बम फेंके गए। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जो टाइमस्टैम्प के अनुसार शनिवार शाम करीब 7:38 बजे मदुरई के मेल अनुप्पनदी हाउसिंग बोर्ड इलाके में संघ नेता एमएस कृष्णन के आवास पर हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बाइक सवार लोग घर की ओर आ रहे थे और वहां से भागने से पहले पेट्रोल बम फेंक रहे थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

शनमुगम मदुरई साउथ के सहायक आयुक्त ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "आरएसएस सदस्य के घर पर तीन पेट्रोल बम फेंके गए और हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं। दुर्घटना में कोई भी घायल या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ।"

इस संबंध में आरएसएस सदस्य कृष्णन और भाजपा मदुरई जिला अध्यक्ष सुसींद्रन ने कीरथुराई पुलिस में याचिका दायर की है। उसकी याचिका मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

संघ नेता एमएस कृष्णन ने अपने घर पर हुए पेट्रोल बम के घटना पर बोले, "मैं पिछले 45 सालों से आरएसएस के एक संगठन में काम कर रहा हूं। शाम करीब 7 बजे हमने अपने घर पर करीब 65 लोगों के साथ पूजा की। फिर मैंने बाहर शोर सुना और जब मैं बाहर आया तो मेरी कार में आग लग गई थी। पिछले साल में 2014 पुलिस ने मेरी जान को खतरा होने के कारण मुझे सुरक्षा दी लेकिन 2021 में पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई। मेरे जैसे 20 से अधिक आरएसएस कार्यकर्ताओं पर अकेले तमिलनाडु में हमला किया गया है। हमने मेरे घर पर पेट्रोल बम फेंके जाने के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आज रात तक आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।''

Madurai, TN | I have been with RSS for past 45 years. Around 7 pm I heard noise outside. Petrol bombs thrown had put my car to fire. More than 20 RSS workers like me have been attacked in Tamil Nadu alone. We've lodged a complaint regarding it: RSS member Krishnan https://t.co/f0wn0E9ElK pic.twitter.com/ctZGUFKwNr