India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। भारत की तरफ अब किसी ने घूरा भी तो उसकी खैर नहीं क्‍योंकि इंडियन एयरफोर्स की शक्ति और ज्‍यादा बढ़ने वाली है। बुधवार को तीन और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फ्रांस से तीन राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। इस लंबे सफर में ये विमान रास्ते में अबूधाबी में रुकेंगे। वहीं सबसे खास बात यह है कि इस सफर के दौरान राफेल विमान में ईंधन भरा जाएगा।

आपको बता दें कि साल 2016 में राफेल लड़ाकू विमानों की 59,000 करोड़ रूपये में डील की गई थी जिसके तहत 3 और लड़ाकू विमानों ने आज फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी है। इससे पहले भी जुलाई में पहली खेप में पांच राफेल भारत को मिला था। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत और भी अधिक बढ़ेगी। यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर वार कर सकता है। यानी ये लड़ाकू विमान एक साथ जमीन से आसमान तक दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक राफेल को रोकने के लिए पाकिस्तान को दो F-16 विमानों की जरूरत पड़ेगी।

Three more Rafale jets take off from France for a non-stop flight to India with mid-air refuelling by UAE MRTT, adding more strength to India's air power: Indian Embassy in France pic.twitter.com/3IldWmHGeY