विजय दिवस: BSF जवानों ने खास अंदाज में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, पाकिस्तान सीमा पर लगाई 180 की दौड़

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्वी पाकिस्तान को लेकर 1971 में एक भीषण युद्ध हुआ था। जिसमें पाक के हाथ करारी शिकस्त लगी, साथ ही पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बना। हर साल 16 दिसंबर को इस जीत का जश्न मनाया जाता है। साथ ही शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। रविवार और सोमवार की रात को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने खास अंदाज में 1971 के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इसका एक वीडियो भी जारी किया है।

राजस्थान के बीकानेर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 180 किलोमीटर की रिले रेस आयोजित की गई। ये रेस 13 और 14 दिसंबर की रात आयोजित हुई। जिसमें बीएसएफ जवानों ने फेंसिंग के पास दौड़ लगाई। इस दौरान उनके पीछे एक वाहन रोशनी दिखाते हुए चलता रहा। बाद में अनुपगढ़ पहुंचकर रिले रेस का अंत हुआ। बीएसएफ के मुताबिक जवानों ने 11 घंटे से कम वक्त में 180 किलोमीटर की इस रिले रेस को पूरा कर दिया था।

#WATCH Bikaner, Rajasthan: BSF personnel ran a 180 kilometres relay race at midnight (13/14th December) at the international border, to honour the 1971 war veterans. The race culminated at Anupgarh, in less than 11 hours.

(Source: BSF) pic.twitter.com/3jDpAtjfhW