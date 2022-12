हैदराबाद पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 243 फर्जी सर्टिफिकेट भी बरामद

हैदराबाद पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रमाण पत्र के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा किया जाता है। इसका अंदाजा दक्षिणी राज्य तेलंगाना से आए एक मामले से लगाया जा सकता है। यहां पर पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन को सीज कर दिया है। वहीं, आरोपियों से मामले की गहराई तक जाने के लिए पूछताछ की जा रही है।

