आंध्र प्रदेश: विधान परिषद की दो शिक्षक सीटों पर मतदान जारी, वोटिंग के लिए लगी लंबी कतार

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश विधान परिषद की दो शिक्षक सीटों पर रविवार को मतदान जारी है। पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा-गुंटूर शिक्षक सीट पर हो रहे चुनाव में वोट डालने के लिए भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। इन दो सीटों के कुल 30 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

30 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत

इन 30 उम्मीदवारों में कृष्णा-गुंटूर शिक्षक सीट पर मौजूदा विधान पार्षद ए एस रामकृष्ण ने इस बार फिर आपनी दावेदारी पेश की है। वहीं, उनके अलावा बाकी सभी उम्मीदवार पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खास बात यह है कि रामकृष्ण को आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) का समर्थन प्राप्त है। उधर, पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी सीट पर तेदेपा का समर्थन एक निर्दलीय उम्मीदवार चेरुकुरी सुभाष चंद्र बोस मिल रहा है।

मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए लंबी कतारें

मतदान केंद्रों की तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि वोटिंग के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। रविवार का दिन होने के नाते काफी तादात में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। दोनों शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यहां आपको बताते चलें कि वोटों की गिनती 17 मार्च को होनी है।

आज आएंगे नगर निगम चुनावों के नतीजे

दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश में 11 नगर निगमों और 70 नगर पालिकाओं/नगर पंचायत सीटों पर 10 मार्च को हुई वोटिंग के नतीजे आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। नतीजों से पहले बीजेपी, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला होना माना जा रहा है। आपको बता दें कि 10 मार्च को आंध्र प्रदेश में नगर निगमों और नगर पालिकाओं / नगर पंचायतों के लिए 78.71 लाख मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया था।

