देखते ही देखते अचानक आयी बाढ़ में फंस गया युवक, लोगों ने मसीहा बनकर ऐसे बचाई जान

Himachal Pradesh

oi-Sanjay Kumar Jha

शिमला, 11 जुलाईः हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ ही मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कांगड़ा में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिस कारण नदी-नाले भी उफान पर हैं। इस कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा कांगड़ा जिले के शाहपुर में भी देखने को मिला, जब चंबी खड्ड में रेत-बजरी लेने गया एक युवक बारिश के चलते आई बाढ़ में फंस गया।

दरअसल एक युवक अपना ट्रैक्टर लेकर चंबी खड्ड में रेत-बजरी लेने गया था। इसी दौरान भारी बारिश होने लग गई और खड्ड में पानी के तेज बहाव के चलते युवक वहीं फंस गया। इसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि बाढ़ का पानी ट्रैक्टर-ट्रॉली के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया था और युवक को जान बचाने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर ही खड़ा होना पड़ा। इस दौरान युवक को कहीं से भी जान बचाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था।

#WATCH | Himachal Pradesh: A man, along with his tractor trolley) got stuck in a raging Chambi Khad river in Shahpur yesterday, following a sudden flash flood due to heavy rainfall. The man was later rescued by the locals. pic.twitter.com/xwgmENfD2E