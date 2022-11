हिमाचल में BJP के बागी कृपाल परमार कौन हैं? जो 'PM के कॉल' पर भी नहीं माने

Himachal Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा को सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विरोधी दलों का ही सामना नहीं करना पड़ा है। करीब-करीब हर दूसरी सीट पर बागी उम्मीदवार भी सत्ताधारी दल को टेंशन दे रहे हैं। आलम ये है कि एक बागी को समझाने-बुझाने के लिए खुद पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाला है, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस खबर की प्रधानमंत्री कार्यालय या भाजपा से आधिकारिक पुष्टि तो नहीं कराई जा सकी है, लेकिन एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ भाजपा के बागी नेता कृपाल हैं और दूसरी ओर की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने के दावे किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कृपाल परमार को पार्टी से ऐसी क्या खुन्नस हो गई है कि पीएम मोदी को भगवान मानते हुए भी मैदान से हटने के लिए राजी नहीं हो रहे।

In Himachal Pradesh election, BJP leader Kripal Parmar did not leave the path of rebellion even after PM Modi's call. JP Nadda has been accused of humiliating