जयराम ठाकुर: कैसे हिमाचल प्रदेश में बन गए भाजपा के सबसे भरोसेमंद चेहरा

Himachal Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महज पांच वर्षों में राज्य में बीजेपी के सबसे विश्वसनीय चेहरा बन चुके हैं। विपक्षी दल की ओर से खूब शिगूफा छोड़ा गया था कि बीजेपी उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी विधानसभा चुनावों से पहले नेतृत्व परिवर्तन करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम भी बखूबी उछाला जा रहा था। लेकिन, जयराम ठाकुर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा बरकरार रहा। पार्टी ने उन्हीं की अगुवाई में अगला चुनाव लड़ने का भी ठान लिया है। पार्टी को कहीं ना कहीं ठाकुर के नेतृत्व क्षमता को लेकर पक्का यकीन है, तभी उनकी अगुवाई में ही चुनाव मैदान में उतरना तय किया है। क्योंकि, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश के हैं और उनसे राज्य की जमीनी स्थिति छिपी हुई नहीं है।

English summary

Jai Ram Thakur:Very popular leader of BJP in Himachal Pradesh with humble nature,have now been established as an alternative to the party in the state