कोरोना का बढ़ता खतरा: हिमाचल प्रदेश में जारी हुई नई गाइडलाइंस, 24 जनवरी तक लागू रहेंगे ये प्रतिबंध

धर्मशाला, 09 जनवरी। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में आश्चर्यजनक उछाल देखने को मिल रहा है। महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते कई राज्य सरकारें कोविड प्रतिबंधों को और सख्त कर रही हैं, वहीं स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया है। इसी क्रम में रविवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक नई गाइडलाइन जारी कर प्रतिबंधों के बारे में जनता को जानकारी दी है। कोरोना को देखते हुए अगले आदेश तक वीकेंड पर भी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की गई है।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। इसके अलावा प्रदेश में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम को दुकानों और बाजारों को खोलने के लिए समय तय करने के निर्देश दिए गए हैं। नए दिशा-निर्देश 24 जनवरी तक प्रभावी रहने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले रविवार को ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेडिकल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 26 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है।

#Omicron: Himachal Pradesh Govt imposes more restrictions; all govt offices to remain closed on weekends, to work on weekdays at 50% staff presence

All social/religious gatherings to be banned. DMs allowed to decide timing of shops/markets

Order to remain in effect till Jan 24 pic.twitter.com/2Hf4ONBPzE