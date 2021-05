हरियाणा: एक दिन में मिल रहे नए कोरोना मरीजों की संख्या डेढ़ हजार से भी कम हुई, रिकवरी रेट 96.1%

Haryana

चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में अब बहुत कमी चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते रोज महज 1,452 नए कोरोना मरीज ही मिले। जबकि, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7,55,389 हो गया। जिनमें से 7,26,081 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 21,087 सक्रिय मरीज हैं। इनके अलावा 8,221 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि, अब हालत नियंत्रण में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, हरियाणा में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 96.1% हो गई है।

Haryana: The number of new covid patients in one day is less than one and a half thousand, the recovery rate is 96.1% Now