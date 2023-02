'मुझे whatsapp पर मैसेज मिला कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से भारत बैंकरप्ट हो जाएगा', खट्टर ने कही ये बात

Haryana

Haryana CM Manohar Lal Khattar on Old Pension Scheme (OPS): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ''कल मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला है, जहां केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की जाती है तो देश 2030 तक बैंकरप्ट ( दिवालिया) हो जाएगा।" बता दें कि कांग्रेस लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहा है।

'ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया तो 2030 तक भारत दिवालिया हो जाएगा'

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए वीडियो में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि, ''देखिए कल ही मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया है। उस व्हाट्सएप में एक केंद्र के अधिकारी ने लिखा था, नाम नहीं बताऊंगा, जिन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2023 तक देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बिना, संसद के इसको कोई लागू कर नहीं सकता है। राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया है।''

