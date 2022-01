हरियाणा सरकार ने भी दी राहत, 1 फरवरी से खुलेंगी सिनेमाघर समेत ये चीजें

Haryana

नई दिल्ली, 28 जनवरी: पूरे देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का कहर जारी है। हालांकि इस बार दूसरी लहर की अपेक्षा मृतकों और गंभीर मरीजों की संख्या कम है। जिस वजह से राज्य सरकारें अब धीरे-धीरे पाबंदियां कम करने में जुटी हैं। हरियाणा सरकार ने भी शुक्रवार को पाबंदियों को लेकर समीक्षा की, इसके बाद कई चीजों में ढील देने की घोषणा की गई है।

हरियाणा सरकार के मुताबिक सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को 1 फरवरी से खोले जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि उसमें सीटिंग क्षमता से सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और 10वी-12वीं के स्कूल भी एक तारीख से खुलेंगे। सरकार के मुताबिक कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुल सकेंगे, लेकिन उनको कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना पड़ेगा। अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

4630 नए केस

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 37185 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें से 4630 मरीज पॉजिटिव आए। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 31988 हो गई है। जिसमें से 30688 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राहत भरी बात ये रही कि शुक्रवार को राज्य में ओमिक्रॉन का कोई भी मामला सामने नहीं आया। वहीं 10256 मरीजों ने अब तक इस महामारी की वजह से जान गंवाई है।

