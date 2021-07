राकेश टिकैत का फिर केंद्र पर हमला, कहा- मोदी सरकार को पार्टी नहीं कंपनी चला रही

Haryana

oi-Love Gaur

रोहतक, जुलाई 04: केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में किसानों के आंदोलन को करीब 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर किसान अपनी मांगों को लेकर जमे हुए हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। इस बीच रविवार को हरियाणा के रोहतक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वो जरूर बात करती, मोदी सरकार को कंपनी चला रही है। इसलिए कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो सिर्फ एक शर्त रख रहे हैं कि वे कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा के लिए तैयार हैं।

The Centre is not being run by a political party but a company. That is why no discussion is being held. They're (govt) putting a condition by saying that they will not repeal the farm laws but are ready for discussion: BKU leader Rakesh Tikait in Rohtak, Haryana pic.twitter.com/VaeRgRw1bd