हरियाणा: 'अब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए', खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोप पर भूपेंद्र हुड्डा हमलावर

हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला कोच ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। वहीं प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

Sexual harassment case Against Haryana Minister Sandeep Singh: हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एक महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मंत्री संदीप सिंह पर लगे संगीन आरोप के बाद विपक्ष खट्टर सरकार पर हमलावर हो गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा ने अब इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

'अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए'

दरअसल, खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली मीडिया से बात करते हुए कहा कि, 'संदीप ने इस्तीफा दे दिया है और अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।' इससे पहले सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा था कि संदीप सिंह के मंत्री पद पर रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती।

Haryana | Female coach who filed a sexual harassment complaint against state Minister Sandeep Singh met Home Minister, in Ambala

"He harassed me physically & mentally. At first, I tried to avoid him but he continued to harass me. I'm hopeful that action will be taken," she says pic.twitter.com/mE8bdDliX2