पूर्व CM हुड्डा बोले- गांवों में स्वास्थ्य केंद्र पर उपकरणों-स्टाफ का भारी टोटा, उपचार न मिलने पर जा रहीं जान

चंडीगढ़। कोरोना महामारी का संक्रमण शहरों से फैलकर अब देहाती इलाकों में तांडव मचा रहा है। जिसके चलते यूपी, राजस्थान एवं हरियाणा के गांव-कस्बों में कोहराम मच गया है। लोगों के कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहे और उचित उपचार के बिना उनकी जान जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया है। हुड्डा का कहना है कि, गांवों के स्वास्थ्य केंद्र पर उपकरणों व स्टाफ का भारी टोटा है। मेडिकल सामान की कालाबाजारी, सुस्त टीकाकरण, दवाई, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के अभाव में लोग जान गंवा रहे हैं।

भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि, "हमारे कार्यकर्ता और विधायक बता रहे हैं कि देहात के ज्यादातर अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं हैं, जहां वेंटिलेटर हैं, वहां चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। उन्होंने कहा कि, हमें कई विधायकों ने बताया कि शहरों के अस्पताल और गांवों के स्वास्थ्य केंद्र उपकरणों व स्टाफ का भारी टोटा झेल रहे हैं। हॉस्पिटल बेड, इलाज, दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना के साथ अन्य बीमारियों के शिकार लोगों की भी जानें जा रही हैं। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि, नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। जबकि, गांवों में पर्याप्त व्यवस्थाएं ही नहीं हैं।"

हुड्‌डा बोले कि, "विपक्ष के तौर पर जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भाजपा सरकार स्थिति नहीं संभाल पा रही। इसलिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक हमने आवाह्न किया है कि, सभी विधायक कोरोना मरीजों की हर संभव मदद करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि, अपने-अपने इलाके में लोगों को हो रही समस्याओं पर पैनी नजर रखें और उनके बारे में आलाकमान को सूचना दें। राज्य सरकार, निपटारे से भाग नहीं सकती।"

हरियाणा में अब 12 हजार नए मरीज मिले

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि, जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं..उनका भी बीपीएल व गरीब कोरोना मरीजों के जैसा मुफ्त इलाज का ऐलान करना चाहिए।

