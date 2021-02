नवदीप कौर की रिहाई को लेकर AAP ने खट्टर सरकार को लिखा खत, तत्काल रिहाई की उठाई मांग

Haryana

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की पंजाब ईकाई ने एक्टिविस्ट नवदीप कौर की तत्काल रिहाई की मांग की है। दरअसल, पार्टी के सांसद हरपाल सिंह चीमा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक खत लिखा है, जिसमें नवदीप कौर की रिहाई की मांग की गई है। चीमा ने अपने खत में लिखा है कि मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि नवदीप को तुरंत रिहा किया जाए और हमारे लोगों को उनसे जेल में मिलने दिया जाए।

12 जनवरी को गिरफ्तार हुई थीं नवदीप

आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत जिले में 12 जनवरी को एक औद्योगिक इकाई का कथित तौर पर घेराव करने के बाद नवदीप को पुलिस को गिरफ्तार कर लिया था। नवदीप को हरियाणा और पंजाब में श्रमिकों के अधिकार के लिए उवाज उठाने वाला चेहरा माना जाता है। 23 साल की नवदीप ने हरियाणा पुलिस पर कस्टडी में बुरी तरह से पीटने का भी आरोप लगाया है।

AAP MP Harpal Singh Cheema writes to Haryana CM ML Khattar demanding the immediate release of activist Nodeep Kaur detained in connection with a protest.

"I demand that she should be released immediately & our people should be allowed to meet her in prison", he says pic.twitter.com/LvlT3kSaEW