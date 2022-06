अशोकनगर में राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त अजय प्रताप सिंह का पूरा परिवार चुनाव मैदान में उतरा

Gwalior

oi-Hemant Sharma

अशोकनगर, 9 जून। अशोक नगर में एक ही परिवार के 4 सदस्य चुनाव मैदान में उतर आए हैं। जिला पंचायत के अलग-अलग वार्ड से एक ही परिवार के चार सदस्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त अजय प्रताप सिंह के परिवार के 4 सदस्यों के चुनाव मैदान में उतरने से पूरा परिवार एक साथ सुर्खियों में आ गया है।

English summary

the entire family of ajay pratap singh yadav, who got the status of minister of state in ashoknagar, entered the election fray as a candidate