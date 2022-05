पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए शिक्षा विभाग ने शुरु किया प्रयास

Gwalior

oi-Hemant Sharma

ग्वालियर, 19 मई। पूरी शिक्षा लिए बिना बीच में ही पढ़ाई छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को अब शिक्षा विभाग ने वापस लाने के प्रयास शुरु कर दिए हैं। शिक्षा विभाग मे पदस्थ शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों को तलाश करने में जुट गए हैं। ऐसे 2000 विद्यार्थियों की जानकारी शिक्षा विभाग के पास आ चुकी है जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैँ।

English summary

efforts are being made by the education department to add the students who have dropped out in the mainstream