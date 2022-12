‘संडे को चोरी हुए 4 हजार अंडे..’सेना को होना था सप्लाई, अब डंडे लेकर चोर को तलाश रही ग्वालियर पुलिस

एमपी के ग्वालियर में चोरी का अलग ही तरह का मामला सामने आया है। सेना के लिए सप्लाई होने जा रहे 4 हजार अंडे चोरी हो गए। अब अंडा चोर का पता लगाने डंडे लेकर पुलिस घूम रही हैं और अभी तक आरोपी का पता नहीं चल सका।

Gwalior

oi-Kartik Agnihotri

अच्छे खासे इंसान की कब, कहां और किस चीज पर नीयत डोल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। रूपया-पैसा या गोल्ड ज्वेलरी पर कईयों का इमान बिकते और गिरते देखा है, लेकिन आपने अंडो की वजह से ऐसा होना शायद ही सुना हो। एमपी के ग्वालियर में ऐसा ही मामला सामने आया हैं। जहां एक चालबाज सेना की केन्टीन को सप्लाई होने वाले अंडे ही ले उड़ा। 10-20 अंडे होते तो सप्लायर नुकसान सहन कर लेता। लेकिन मामला करीब 4 हजार अंडो का हैं। अब डंडो को थामकर पुलिस अंडा चोर की तलाश कर रही है। क्या है मामला पढ़िए इस पूरी खबर को।

4 thousand eggs were theft on Sunday..' Army was to be supplied, now Gwalior police is looking for thief with sticks