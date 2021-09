दिल्ली-मुंबई रूट पर बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे, परिवहन मंत्री बोले- ये गर्व की बात है

Gurugram

oi-Vijay

गुरुग्राम। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा के गुरुग्राम जिला पहुंचे। यहां सोहना में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं अन्य नेताओं के साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण-कार्य की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे तैयार हो रहा है.. ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से, हम देश की राजधानी से लगभग 12.5 घंटे में मुंबई पहुंच पाएंगे।

The construction of Eastern Peripheral Highway by the Haryana govt is crucial to Delhi as it has diverted traffic from states like Punjab, Rajasthan, Uttarakhand..., relieving the National Capital from excessive pollution: Union Transport Minister Nitin Gadkari pic.twitter.com/FrfUsv83zb

English summary

India Transport Minister Nitin Gadkari On Delhi-Mumbai expressway , says- I am happy that it's the world's largest expressway and a matter of pride for our country. With this expressway, we will be able to reach Mumbai in about 12.5 hours