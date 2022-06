VIDEO: फिल्मी सीन की तरह सूरत क्राइम ब्रांच ने काबू किए बदमाश, देखें बुलडोजर से कैसे पकड़ा

Gujarat

oi-Vijay

सूरत। गुजरात में एक आपराधिक गिरोह के सदस्यों को पकड़ने का वाक्या किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह था। यहां सूरत में चीकलीघर गिरोह अपनी करतूतों की वजह से कुख्यात है। चीकलीघर गिरोह के गुर्गों को काबू करने के लिए पुलिसकर्मियों ने उच्चाधिकारियों की अगुवाई में जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

पुलिसकर्मियों ने डंडों का प्रयोग करते हुए कार में भागने का प्रयास कर रहे आपराधिक गिरोह के सदस्यों को सफलतापूर्वक दबोच लिया। इस कार्रवाई को सूरत क्राइम ब्रांच की मदद से अंजाम दिया गया। जिसके वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपराधियों को काबू करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया गया। सूरत क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने न केवल शहर से बाहर निकलने के सभी रास्तों को सील कर दिया, बल्कि चौकियों पर रणनीतिक रूप से अधिकारियों को भी तैनात कर दिया।

झुंड से बिछड़कर गहरी खाई में गिर गया हाथी, बचाने के लिए मंगवाया बुलडोजर, मशाल जलाकर निकाला बाहर

इसके अलावा, वीडियो में जेसीबी और पुलिस की गाड़ियां भी दिख रही हैं, जो गैंगस्टरों का रास्ता रोकती हैं। बाद में जब कार मौके पर पहुंची और पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया तो सतर्क पुलिस अधिकारियों ने जोर-शोर से कार का पीछा कर उसे रोक लिया। उन्हें वाहन पर डंडों से हमला करते देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसमें सवार अपराधियों को पकड़ लिया। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार, वे 16 अपराधों में वांछित थे।

#WATCH | Gujarat: Surat Crime Branch nabbed some members of the Cheeklighar gang in Surat after a brief hot chase. As per police, they were wanted in 16 offences.

(Note: Abusive language) pic.twitter.com/tHo3aRxi2w