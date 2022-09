गुजरात की 'रबर गर्ल': विकलांगता भी न रोक पाई योग में अव्वल आने से, PM ने सराहा

Gujarat

oi-Vijay

अहमदाबाद। तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद, योग ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक 14 वर्षीय लड़की की जिंदगी बदल दी। अब दुनियाभर में उसकी योगो पोज की तस्‍वीरें वायरल हो रही हैं और देश में उसकी चर्चा भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं 'रबर गर्ल' के नाम से मशहूर अन्वी विजय जंजारुकिया की।

Yoga has been a boon, she practices Yoga everyday for one hour in the morning & again in evening. In competitions, she has performed with other normal children and has won several awards: Anvi's mother Avani Zanzarukia pic.twitter.com/o5fGA6qbaH