Vadodara:शादी के 8 साल बाद पता चला कि पति पहले महिला था, फिर पत्नी ने क्या किया ? जानिए

वडोदरा, 16 सितंबर: किसी महिला को शादी के आठ साल बाद पता चले कि उसका पति भी महिला था तो उसपर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन, गुजरात के वडोदरा शहर में दो दिन पहले ही यह मामला उजागर हुआ है और आरोपी पति को दिल्ली से हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस उस कथित शख्स से हर तरह से पूछताछ कर रही है। आरोपी रसूखदार लग रहा है और उसी के दम पर वह अबतक अपनी कथित पत्नी की जुबान को बंद कर रखा था। पीड़ित महिला ने इसके अलावा भी आरोपी के कई राजों को उजागर कर दिया है। दोनों की जान-पहचान एक वैवाहिक वेबसाइट के जरिए हुई थी।

English summary

In Vadodara, Gujarat, a victim has filed a complaint against a man in the police station that after 8 years she came to know that her husband was a woman earlier