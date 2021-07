गुजरात में वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज का 50% टारगेट पूरा, अब तक दी जा चुकीं 3,29,89,766 खुराकें

Gujarat

गांधीनगर। गुजरात की आबादी साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा है। सरकार का कहना है कि, कोरोना से बचाव के लिए 50% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट में वैक्सीन की 3,29,89,766 खुराकें लोगों को दिए जाने की बात कही गई है। यानी 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का यहां टीकाकरण हो चुका है। अब सरकार दूसरा डोज देने की तैयारी भी कर रही है।

गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में गुरुवार तक 24856842 (2.48 करोड़ से अधिक) को कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज दे दी गई है। इनके अलावा 7757619 लोगों को सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है। दावा है कि, कुल लक्षित 18 वर्ष से अधिक आयु के 50% से ज्यादा नागरिकों को फर्स्ट डोज लग चुका है। गुरुवार को जिन 4.39 लाख से अधिक नागरिकों को वैक्सीन लगी, उनमें से 18 से 45 वर्ष की आयु वाले 233552 ने फर्स्ट और 43072 ने सेकेंड डोज लिया है। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु के 79542 ने फर्स्ट और 72608 लोगों ने सेकेंड डोज लिया है। वहीं, हेल्थ केयर वर्कर तथा फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में 170 ने फर्स्ट और 10101 नागरिकों ने सेकेंड डोज लिया। विभाग का कहना है कि, गुरुवार की रोज एक दिन में कुल 4.39 लाख लोगों ने वैक्सीन ली। जिनमें से अहमदाबाद शहर के 68651 हैं।

कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन देगी गुजरात सरकार, कहा- अब तक 70 आवेदन मिले, जिनमें से 20 को स्वीकृति दी जा चुकी

वहीं, राज्य में लोगों को दी गई कुल डोज की संख्या शुक्रवार तक 3,29,89,766 (3.29 करोड़ से अधिक) हो गई। बताया जा रहा है कि, बीते रोज के 24 घंटों के दरम्यान प्रदेश में 3.43 लाख से ज्यादा नागरिकों को कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए। जिनमें 48444 अहमदाबाद जिले के हैं। इसके साथ ही 16 जुलाई के बाद से अब तक वैक्सीन डोज की कुल संख्या 32958203 (3.30 करोड़ के करीब) पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, वैक्सीनेशन में 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे अधिक 190462 नागरिकों ने पहले डोज और 27515 ने दूसरे डोज की वैक्सीन ली। वहीं, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 66532 ने पहले और 52139 ने दूसरे डोज की वैक्सीन ली। हेल्थकेयर वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में 133 ने र्फस्ट और 6961 ने सेकेंड डोज लिया।

