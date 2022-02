अब गुजरात में पाकिस्तान ने की घुसपैठ की हिमाकत, BSF जवानों ने जब्त कीं 11 नौकाएं

Gujarat

गांधीनगर, 10 फरवरी। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने गुरुवार को जानकारी दी कि गुजरात के हरामी नाला के सामान्य क्षेत्र में 9 फरवरी को पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं और मछुआरों की घुसपैठ का पता चला था। रात भर के तलाशी अभियान के दौरान, 11 पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन अभी जारी है। गौरतलब है कि गुरजार से समुद्री इलाके में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की ये कोशिश पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारतीय जवानों ने कई बार पाक के नापाक मंसूबों को नाकाम किया है।

गुजरात की बीएसएफ ने बताया कि भारतीय वायु सेना के तीन कमांडो समूहों को 3 अलग-अलग दिशाओं से एयर ड्रॉप किया गया है, जहां पाकिस्तानी छिपे हैं, वहां कमांडो बंद हो रहे हैं। अत्यधिक दलदली क्षेत्र, मैंग्रोव और ज्वारीय जल सैनिकों के कार्य को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना की तरह ही गश्त कर रहे बीएसएफ जवानों ने आकाश में कैमरा-माउंटेड यूएवी छोड़ा और हरामी नाला में मछली पकड़ने वाली नौ नौकाए देखी गई। इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नौकाओं को जब्त कर लिया।

