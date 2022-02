पंजाब: गुरदासपुर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, BSF ने जब्त किए 1-1 लाख रुपए के 2 बंडल और हथियार

Punjab

oi-Akarsh Shukla

गुरदासपुर, 09 फरवरी। पाकिस्तान से सटे पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में एक बार फिर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की गई। मंगलवार और बुधवार की रात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सीमा पार से आए एक ड्रोन को मार गिराया। जवानों को क्षतिग्रस्त ड्रोन के पास से एक टिफिन बम और पिस्टल बरामद हुआ। इसी क्रम में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ जवानों को बुधवार तड़के एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 आईईडी और 1 लाख रुपए को दो पीले टेप में लिपटे मिले, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।

गौरतलब है कि पाकिस्तान से आतंकवादी लगातार ड्रोन की मदद से भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक भारतीय सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के सभी मनसूबों को नाकाम किया है और कई हथियार जब्त किए हैं। देर रात ड्रोन को गिराए जाने के बाद भारतीय जवानों ने इकाले में तेजी से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जिसके बाद एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 आईईडी और 1-1 लाख रुपए के बंडल बरामद किए गए। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि कल देर रात लगभग 12.50 बजे गुरदासपुर के पंजग्राइ क्षेत्र में सैनिकों ने संदिग्ध उड़ने वाली वस्तु की भिनभिनाहट सुनी थी।

Two packets wrapped in yellow tape containing 1 pistol, 2 magazines, 2 IEDs and Rs 1 lakh were recovered by BSF troops of Gurdaspur Sector in a search operation after a buzzing sound of a flying object moving across IB was observed early morning today: BSF Punjab Frontier pic.twitter.com/k3ONHOMeJJ