सरकार का दावा- 1 दिन में गुजरात में सवा 2 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन, अब तक डेढ़ करोड़ से ज्यादा डोज

अहमदाबाद। एक ओर जहां महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने 18+ वालों को वैक्सीन के डोज देने पर रोक लगा दी है। वहीं, दूसरी ओर गुजरात सरकार का दावा है कि, यहां आए रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि, मंगलवार को एक ही दिन में 228810 लोगों को पहले और दूसरे डोज के रूप में वैक्सीन दी गई। यह दावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया है।

अब तक डेढ़ करोड़ से ज्यादा डोज दी गईं

गुजरात सरकार के मुताबिक, एक दिन में जिन 228810 लोगों को कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए उनमें अहमदाबाद जिले के 44141 लोग हैं। वहीं, पूरे राज्य में अब तक 1.58 करोड़ से अधिक (15,830,183) डोज दिए जा चुके हैं। खास बात यह है कि, सरकार ने इनमें से किसी को भी वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभाव न होने की बात कही है। सरकार का यह भी कहना है कि, कुल 7,94,912 ​संक्रमितों में से 7,22,741 रिकवर हो चुके हैं। साथ ही सक्रिय मरीजों की तादाद भी 62,506 है, यानी कि सक्रिय कोरोना मरीज गुजरात में अब 1 लाख से काफी कम हैं।

ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज गुजरात में ही

कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच इस राज्य में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक गुजरात में ब्लैक फंगस के 2,859 मामले दर्ज किए गए हैं। यह संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। इसके पड़ोसी प्रांत महाराष्ट्र में अब तक 2,770 मामले सामने आए हैं। वहीं, आंध्र प्रदेश में 768 मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली में 620 और हरियाणा में 400 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं।

पूरे देश की बात करें तो 11,717 मामले दर्ज हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने विभिन्न राज्यों से डेटा साझा किया और कहा कि एम्फोटेरिसिन-बी की लगभग 30,000 अतिरिक्त शीशियां (म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा) आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई हैं।

