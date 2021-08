सरकार का दावा- गुजरात में 23 दिनों में दी गईं कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज

Gujarat

गांधीनगर। गुजरात में कोरोना वैक्सीन की डोज रोज लाखों लोगों को दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बीते रोज राज्य में 24 घंटों के दौरान 54,51,64 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। जिनमें 57,351 अहमदाबाद से थे। उक्त 5.45 लाख से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन के साथ ही गुजरात में वैक्सीन लगवाने वालों की कुल तादाद बढ़कर 44,523,577 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तब से अब तक ​सूबे में लोगों को वैक्सीन के 4.45 करोड़ से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि, गुजरात में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत सफल रही है और यहां महज 23 दिनों में ही लोगों को वैक्सीन के एक करोड़ से अधिक डोज दे दिए गए हैं। जबकि, यह काम एक माह में पूरा करने का लक्ष्य था।

English summary

Gujarat Health Department claims- more than 1 crore doses of coronavirus vaccine were given to people in 23 days, more than 5 lakh people were vaccinated in a day