गुजरात में मुसलमानों का वोट किधर जाएगा ? मुस्लिम बहुल सीटों का रुझान देखिए

गुजरात चुनाव में मुस्लिम-बहुल सीटों पर अभी भी पहली पसंद कांग्रेस है। अहमदाबाद की दरियापुर और जमालपुर खड़िया में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम तीनों ने मुसलमानों को टिकट दिया है। लेकिन,समर्थन कांग्रेस का मजबूत है।

गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 5 दिसंबर को होने वाली दूसरे दौर की वोटिंग के लिए प्रचार चरम पर है। काफी सारी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है तो एआईएमआईएम की मौजूदगी के चलते मुस्लिम-बहुल कुछ सीटों पर लड़ाई बहुकोणीय भी नजर आ रही है। सवाल है कि इस बार गुजरात का मुसलमान किस पार्टी को वोट करेगा। क्योंकि, राज्य में उनके वोटों की दावेदारों में आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी बढ़ गई है। मुसलमान मतदाताओं के बीच भाजपा का समर्थन अभी भी सीमित ही नजर आता है। हम अहमदाबाद के दो मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमान वोटरों के नजरिए के आधार पर देख सकते हैं कि गुजरात में इस बार क्या हो सकता है।

English summary

Gujarat Election 2022: Congress first choice in Muslim-majority seats. Muslims do not have faith in Owaisi, doubts are being raised on the behavior of Aam Aadmi Party