Gujarat Election: जानिए गुजरात में कितनी महिला उम्मीदवार जीतती रही हैं ? इमाम के बयान पर हो रहा है विवाद

गुजरात में महिला उम्मीदवारों के प्रति वोटरों का उत्साह फीका नजर आता है। शायद यही वजह है कि 1962 से सिर्फ 111 महिलाएं ही एमएलए बनी हैं। तीन चुनावों में अधिकतम 16 महिलाएं चुनाव जीती हैं। इस बार 138 मैदान में हैं।

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

English summary

Gujarat Election 2022:Only 16 women have been able to win the elections in Gujarat at a time. Only 111 women MLAs have been elected since 1962. This time 138 women candidates are in the fray