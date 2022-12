Gujarat Election Results: एक घंटे के शुरुआती रुझानों के बाद भाजपा चल रही है आगे, क्या है AAP-कांग्रेस का हाल?

गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 08 बजे से शुरू हो गई है। गुजरात में दो चरणों में 01 दिसंबर और 05 दिसंबर 2022 को चुनाव हुए थे।

Gujarat Election Results 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 08 बजे से शुरू हो गई है। काउंटिंग के एक घंटे बाद सुबह 09 बजे तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार भाजपा 08 सीटों पर आगे है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) 01 पर है। कांग्रेस फिलहाल 3 सीटों पर आगे चल रही है।

गुजरात विधानसभा चुनाव दो चरणों में 01 दिसंबर और 05 दिसंबर को हुए थे। 182 सीटों के लिए गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। गुजरात में बहुमत का आंकड़ा 92 है।



In Gujarat, BJP leads on 8 seats, Congress 3 and AAP on 1 seat as the counting of votes is underway, as per ECI.