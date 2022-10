केजरीवाल ने गुजरात में लगाए जय श्री राम के नारे, बोले- मुझे भगवान ने कंस के वंशजों के खात्मे के लिए भेजा

Gujarat

Arvind Kejriwal gujarat rally news: आम आदमी पार्टी (आप) के चीफ एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात आए। यहां उन्‍होंने वडोदरा में "जय श्री राम" के नारे लगाए। इसके बाद उन्‍होंने आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यक्रम में कहा, "मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उस दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी थी। मुझे भगवान ने एक खास काम से भेजा है, मुझे कंस की औलादों का नाश करने के लिए भेजा है...ये जितनी कंस की औलादें हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए, इनका सफाया करने के लिए भेजा है...। हम सारे मिलकर भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ है...आप लोग हमारे साथ हैं।"

#WATCH | Vadodara, Gujarat: I was born on Krishna Janmashtami and God has sent me with a special task to finish off the descendants of Kansa, the corrupts and goons. We all will fulfil this task given by God: Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal pic.twitter.com/KO69CzH4IX