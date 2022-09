Gorakhpur police: हिस्ट्रीशीटरों से दिलवाई अपराध न करने की शपथ,पुलिस की अनूठी पहल

Gorakhpur

गोरखपुर,11सितंबर: यूपी के गोरखपुर में पुलिस की अनूठी पहल देखने को मिली है।जिसमें अपराधियों को अपराध न करने की शपथ दिलाई गयी।चिलुआताल के थानेदार सुधीर सिंह की सख्ती से अपराधियों में भय दिखा।रविवार को दुराचारी सभा में थाने के 38 हिस्ट्रीसीटरों ने अपराध न करने की शपथ ली। पुलिस ने सभी को अपराध से दूर रहने और किसी को परेशान न करने की चेतावनी दी।पूरे जिले में आज दुराचारी सभा का आयोजन किया गया।

जानकारी के मुताबिक, चिलुआताल थाने के 38 हिस्ट्रीशीटर दुराचारी सभा में पहुंचे। थानेदार ने सभी हिस्ट्रीशीटरों से बात करने के बाद उनका, नाम-पता और मोबाइल रजिस्टर में दर्ज किया। व्यक्तिगत तौर पर सबसे बातचीत करते हुए चेतावनी दी कि अगर कोई भी अपराधिक गतिविधि में लिप्त मिला, आसपास के लोगों को परेशान किया तो पुलिस सख्ती दिखाने के साथ ही निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। दुराचारी सभा में आए हिस्ट्रीशीटरों ने शपथ लेते हुए कहा कि अब अपराध नहीं करेंगे, पुलिस जब भी बुलाएगी तुरंत आएंगे, लेकिन उन्हें भी बेवजह परेशान न किया जाए।

चिलुआताल थाने के इंसपेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है।इसी क्रम में दुराचारी सभा में आए 38 हिस्ट्रीशीटरों ने अपराध न करने की शपथ ली।उन्होंने किसी को भी परेशान न करने व अपराध से दूर रहने की भी शपथ ली ।

जिले में है 1520 हिस्ट्रीशीटर

जिले के 28 थानाक्षेत्र में कुल 1520 हिस्ट्रीशीटर हैं।इनका सत्यापन करने के लिए जिले के सभी थानों में रविवार को दुराचारी सभा का आयोजन किया जाता है।सभा में थानेदार अपने क्षेत्र में रहने वाले 25 प्रतिशत हिस्ट्रीशीटरों को बुलाते हैं।चार माह से चल रही सभा में 20 दिन पहले तक 844 हिस्ट्रीशीटर ही आए थे।शेष लोग बुलाने पर नहीं आ रहे थे।अधिकारियों के सख्ती दिखाने पर वह लोग थाने आए थे।

