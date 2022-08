Commonwealth Games 2022: कांस्य पदक विजेता विजय यादव का यह है सीएम सिटी कनेक्शन

Gorakhpur

oi-Punitkumar Srivastava

गोरखपुर,2अगस्त। Commonwealth Games 2022: इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे 18वें कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो खिलाड़ी विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीत कर पूरे देश के साथ बनारस व गोरखपुर का नाम रोशन किया है।विजय यादव का सीएम सिटी से खास कनेक्शन है।वह यहा से खासा लगाव रखते हैं।बनारस अगर उनकी जन्म भूमि है तो गोरखपुर कर्मभूमि है।विजय डीडीयू से संबद्ध गुरुकुल पीजी कॉलेज ददरी में एमए अंतिम वर्ष के छात्र हैं। वर्ष 2009 में विजय यादव गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रो. विजय चहल के संपर्क में आए।उनके मार्गदर्शन में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूडो की प्रैक्टिस प्रारंभ की।उनकी इस उपलब्धि पर डीडीयू के कुलपति व शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त की है एंव उन्हें बधाई दी।

एमए अंतिम वर्ष के हैं छात्र

मूलरूप से बनारस के सुलेमापुर गांव रहने वाले विजय यादव गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध गुरुकुल पीजी कॉलेज ददरी में एमए अंतिम वर्ष के छात्र हैं। वर्ष 2009 में विजय यादव गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रो. विजय चहल और कोच काशी के संपर्क में आए। दोनों के मार्गदर्शन में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूडो की प्रैक्टिस प्रारंभ की।

कुलपति व कोच ने दी बधाई

विजय की इस उपलब्धि पर डीडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह व उनके कोच विजय चलह ने बधाई दी है एंव इसके साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

English summary

India won a second medal in judo in the form of a bronze when Varanasi’s Vijay Kumar Yadav (men’s 60kg) defeated Petros Christodoulides of Cyprus by ‘Ippon’ in just 58 seconds at the Commonwealth Games.